Würzburger Kickers verlieren gegen Heidenheim

Der FC Würzburger Kickers musste sich dem 1. FC Heidenheim am 24. Spieltag mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Mit Wiederbeginn der zweiten Hälfte gingen die Gäste nach einem Kopfball von Denis Thomalla in Führung (47.). Ein Schuss von Tobias Mohr landete von Christian Strohdiek abgefälscht zum 2:0 im Tor (64.). David Kopacz verkürzte zwar sehenswert auf 1:2 (67.), doch alle Bemühungen halfen nicht dabei den Ausgleich zu erzielen.

Kopacz ersetzt Lotrič

FWK-Cheftrainer Bernhard Trares hatte im Vergleich zur Niederlage in Bochum eine Änderung in der Anfangsformation vorgenommen: David Kopacz rückte anstelle von Mitja Lotrič in die Startelf. Fabian Giefer (Sprunggelenksprobleme), Ewerton (muskuläre Probleme), Hendrik Hansen (Knieprobleme), Dominik Meisel (Sprunggelenksprobleme) und Luke Hemmerich (Aufbautraining) standen noch nicht zur Verfügung.

Torlose erste Hälfte

In einer gemächlichen Anfangsphase hatte der 1. FC Heidenheim mehr vom Spiel, ohne aber in die gefährlichen Zonen zu kommen. Eine Hereingabe pflückte Hendrik Bonmann aus der Luft, kurz darauf klärte Christian Strohdiek eine Flanke souverän (7). Nach einer Viertelstunde dann die erste richtig dicke Chance für die Gäste: Nach einem Eckball gelangte der Ball zu Kühlwetter, der den Ball aus sechs Metern an die Latte nagelte (14.). Auch die nächste Chance gehörte Kühlwetter, der allein auf Bonmann zulaufend am FWK-Rückhalt nicht vorbeikam (29.). Die beste Szene der Kickers dann nach einer halben Stunde: Arne Feick bediente Ridge Munsy, der aus spitzem Winkel von der Torauslinie aber über den Kasten zielte (32.). Auf der Gegenseite konnte sich ein ums andere Mal Bonmann auszeichnen, der nach Kombination über Kühlwetter und Thomalla letzterem die Kugel vom Fuß fischte (37.). Nach einer torlosen ersten Hälfte bat der vielbeschäftigte Deniz Aytekin schließlich zum Pausentee.

Heidenheim nach Wiederbeginn hellwach

Nach Wiederanpfiff dauerte es nicht einmal zwei Minuten, ehe Denis Thomalla per Kopfball nach einer Ecke zum 1:0 für die Gäste traf (47.). Im Gegenzug bereinigte die FCH-Defensive die Möglichkeiten von David Kopacz (52.) und Ridge Munsy (56.). Bernhard Trares reagierte zwar und brachte Mitja Lotrič und Stefan Maierhofer für Pieringer und Sontheimer (61.). Doch der nächste Rückschlag folgte, als der von Christian Strohdiek und später als Eigentor gewertete abgefälschte Schuss von Tobias Mohr, für Bonmann unhaltbar, zum 2:0 im Netz landete (64.). Trotz der beiden Gegentreffer steckten die Mainfranken nicht auf, Kopacz traf traumhaft aus 16 Metern zum 1:2 und gab seinem Team wieder Hoffnung für die letzten 20 Minuten. Heidenheim war weiter um Spielkontrolle bemüht und versuchte den alten Spielstand wieder herzustellen, Rolf Feltscher machte den Versuch aber zunichte, als er hinter dem bereits geschlagenen Bonmann auf der Linie rettete (74.). Mit weiteren Wechseln, Ronstadt ersetzte Feick verletzungsbedingt (76.), Baumann kam für Kopacz und Herrmann für Feltscher (85.), versuchte Trares das Offensivspiel seiner Mannschaft weiter anzukurbeln. Der 1. FC Heidenheim blieb jedoch defensiv stabil, den Rothosen somit der 2:2-Ausgleich verwehrt.

Hannover vor der Brust

Am kommenden Wochenende geht es für die Rothosen mit einem Auswärtsspiel weiter. Die Kickers gastieren am Sonntag, 14. März, um 13:30 Uhr bei Hannover 96. Bereits am Freitag, 12. März, empfangen die Heidenheimer ab 18:30 Uhr Holstein Kiel.