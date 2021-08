Würzburger Kickers verlieren im DFB-Pokal knapp gegen Bundesligist Freiburg

Tapfer gekämpft! Mit 0:1 (0:1) verlieren die Kickers gegen Bundesligist SC Freiburg. Jonathan Schmid brachte den Bundesligisten quasi mit dem Pausenpfiff in Führung (45.). Trotz Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es beim knappen Ergebnis zu Gunsten der Breisgauer.

Im 4-4-2-System schickte Kickers-Cheftrainer sein Team auf den Rasen. Hendrik Bonmann führte die Rothosen als Kapitän aufs Feld, Christian Strohdiek nahm zunächst auf der Bank Platz, ebenso wie Dominik Meisel. Tobias Kraulich und Niklas Hoffmann feierten zudem ihr Startelf-Debüt in dieser Saison.

Ausgeglichene Anfangsphase

Vor ausverkauften Rängen versteckten sich die Kickers von Beginn an nicht und waren präsent in den Zweikämpfen. Den ersten gefährlichen Freiburger Angriff nach fünf Minuten klärte Robert Herrmann per starkem Tackling vor dem einschussbereiten Schmid. Der erste Aufreger auf der anderen Seite war dann leider nicht sportlicher Natur. Nach einem Dribbling blieb Marvin Pourié liegen und konnte nicht mehr weitermachen. Saliou Sané ersetzte den ehemaligen Karlsruher (12.).

Wie die Anfangsviertelstunde blieb die Partie auch in der Folge ausgeglichen. Freiburg hatte mehr Ballbesitz, wurde aber noch selten gefährlich. Christian Günters Schuss von der Strafraumkante landete im Fangzaun (20.). Auf der anderen Seite zielte David Kopacz über den Querbalken (24.).

Freiburg zieht die Zügel an und trifft quasi mit dem Pausenpfiff

Deutlich knapper wurde es kurz darauf vor dem Kickers-Kasten, als Yannik Keitel nur Zentimeter fehlten (25.). Noch enger war es zwei Minuten später bei Wooyeong Jeongs Abschluss, der vom Innenpfosten wieder ins Feld prallte (27.). Nach einer guten halben Stunde parierte dann Bonmann gegen Lucas Höler. Vincenzo Grifo hatte einen Freistoß schnell ausgeführt und seinen Mitspieler in freie Schussbahn gebracht (31.). In dieser Phase hatten die Kickers das nötige Glück des Tüchtigen, um nicht in Rückstand zu geraten.

Aber die Freiburger ließen auch in der Folge nicht nach. Lars Dietz grätschte gerade noch Höler ab (39.), ehe Bonmann Keitels Abschluss mit den Fäusten parierte (44.). In der letzten Minute der ersten Hälfte war der Würzburger Schlussmann dann aber geschlagen. Günter bediente vom linken Flügel den eingelaufenen Schmid, der von der Fünfmeterkante zum 1:0 einschoss (45.). Die verdiente Führung der Gäste, die kurz darauf gewaltig wackelte. Nach Foul an Kopacz jagte Herrmann das Leder flach aufs SC-Tor, doch Marc Fleckken war im bedrohten Eck und hielt den Pausenvorsprung (45.+2).

Herrmann mit dem Kopf – drüber

Ohne personelle Veränderungen und einem zu hoch angesetzten Lungwitz-Distanzversuch ging es in den zweiten Durchgang (47.). Danach hatten aber die Gäste wieder den zweiten Treffer dicht vor Augen. Höler scheiterte per abgefälschtem Schuss an Bonmann, Philipp Lienhart köpfte die darauffolgende Ecke knapp links vorbei (54.). Aber auch die Kickers zeigten sich brandgefährlich. Kopacz und Maximilian Breunig eroberten das Leder, Kopacz flankte und Herrmann köpfte freistehend drüber (57.).

Kopacz und Sané verpassen den Ausgleich knapp

Die Kickers waren nun wieder besser im Spiel und hielten den Bundesligisten weg vom eigenen Tor und Kopacz hatte nach 68 Minuten erneut den Ausgleich auf dem Fuß, setzte das Leder aber aus 14 Metern ans Außennetz, so dass die Rothosen mit einem knappen Rückstand in die Schlussviertelstunde gingen. Kurz davor waren Dennis Waidner und Moritz Heinrich für Alexander Lungwitz und Robert Herrmann gekommen (72.). Wenig später ersetzte Dominik Meisel Maximilian Breunig (82.). Sané hatte in der Nachspielzeit den Ausgleich auf dem Fuß, jagte das Leder aber ins Fangnetz (90.+1). Damit zog der Sportclub in die zweite Runde des DFB-Pokals ein, während die Rothosen einen couragierten Auftritt gezeigt hatten.

Für die Kickers geht es kommenden Sonntag, 15. August um 14:00 Uhr, bei Waldhof Mannheim weiter. Die Freiburger starten mit dem Duell bei Arminia Bielefeld tags zuvor um 15:30 Uhr in die neue Bundesliga-Saison.