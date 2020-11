Würzburger Kickers verlieren spät in Regensburg

1:2 in Regensburg: Leidenschaftliche Rothosen kassieren späte Gegentore in Unterzahl

Der FC Würzburger Kickers hat sich am 9. Zweitliga-Spieltag beim SSV Jahn Regensburg mit 1:2 (0:0) geschlagen geben müssen. Nach torloser erster Hälfte gingen die Rothosen in Unterzahl in die Schlussviertelstunde, weil Niklas Hoffmann kurz zuvor die Rote Karte gesehen hatte (68.). Der eingewechselte Jan-Niklas Beste (83.) und Sebastian Stolze (88.) trafen schließlich für die Hausherren. Der Anschlusstreffer von Hendrik Hansen in der Nachspielzeit (90.+2) kam für aufopferungsvoll kämpfende Rothosen letztlich zu spät.

Unveränderte Startelf

FWK-Cheftrainer Bernhard Trares hatte in der Oberpfalz jener Startelf und jenem Kader, der vergangene Woche beim 2:1-Erfolg über Hannover 96 den ersten Saisonsieg eingefahren hat, sein Vertrauen geschenkt. Arne Feick (Kapselverletzung), Nzuzi Toko (muskuläre Probleme), Luke Hemmerich (Adduktorenprobleme) und Keanu Staude (Sprunggelenksprobleme) standen weiterhin noch nicht zur Verfügung.

Kurzes Abtasten

Nach kurzem Abtasten waren es die Regensburger, die beinahe mit ihrer ersten Chance zum Torerfolg kamen. Albion Vrenezis Hereingabe rutschte zu Kaan Caliskaner durch, dessen Abschluss Florian Flecker gerade noch vor der Linie wegköpfte (7.). Der Jahn drängte die Rothosen in die eigene Hälfte und bestimmte die Partie, kam aber zu keiner weiteren Gelegenheit. Erst nach rund einer Viertelstunde kamen die Kickers besser in die Begegnung und hatten mit Robert Herrmanns Freistoß aus 23 Metern ihre erste Tormöglichkeit. Doch Alexander Meyer parierte (22.).

Trares-Elf bietet Paroli