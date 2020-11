Würzburger Kickers verlieren zuhause gegen VfL Bochum

Eigentlich wollte Marco Antwerpen nur eine Änderung im Vergleich zur Partie beim Hamburger SV vornehmen. Douglas kehrte in die lnnenverteidigung zurück und ersetzte Mitja Lotric. Kurzfristig musste jedoch noch Ewerton wegen eines Magen-Darm-Infekts passen, so dass Frank Ronstadt an dessen Stelle begann. Zudem stand Chris David erstmals im Kader und auch Niklas Hoffmann gehörte nach langer Verletzungspause erstmals zum Aufgebot. Florian Flecker und Robert Herrmann kehrten ebenfalls wieder in den Kader zurück. Hendrik Hansen (Oberschenkelprobleme) und Keanu Staude (Sprunggelenksprobleme) fehlten hingegen.

Munsy mit dem Paukenschlag

Nach ruhigen Anfangsminuten sorgten die Gastgeber gleich mit ihrem ersten Angriff für den Paukenschlag. Dominic Baumann behauptete im Mittelfeld das Leder, David Kopacz trieb das Leder durchs Mittelfeld und bediente Rigde Munsy. Der Angreifer schob alleine vor Manuel Riemann ein (7.). Die Gäste blieben vom frühen Rückstand unbeeindruckt. Simon Zoller, Bochums Toptorjäger, verzog nach einer zu kurz abgewehrten Ecke (12.). Die Elf von Thomas Reis agierte hingegen immer druckvoller. Gefährlich wurde es aber zunächst wieder auf der anderen Seite. Einen Kopacz-Freistoß verpassten sowohl Ridge Munsy als auch Daniel Hägele knapp (17.).

Bochum dreht die Partie

Die Rothosen verteidigten die Bochumer Angriffsbemühungen konsequent, brachten sich wenig später aber selbst in die Bredoullie. Einen Fehler im Spielaufbau nutzte Soma Novothny und überwand Fabian Giefer zum für den FWK bitteren Ausgleich (21.).

Aber die Hausherren behielten den Kopf. Baumann köpfte Frank Ronstadts Flanke abgefälscht drüber (29.). Leidenschaftlich begegneten die Würzburger den spielstarken Gästen, konnten aber den zweiten Bochumer Treffer Minuten später nicht verhindern. Novothny hatte auf dem linken Flügel zu viel Platz und bediente Zoller. Zwar hielt Giefer zunächst stark, doch Danilo Soares setzte den Abpraller in die Maschen (32.).

Sontheimer hat die Antwort

Allerdings schüttelten sich die Rothosen kurz und schlugen umgehend zurück. Kopaczs Ecke faustete Riemann direkt vor die Füße vor Patrick Sontheimer, der aus 25 Metern Maß nahm und zum Ausgleich traf (35.). In einer offenen Begegnung hatte Nzuzi Toko kurz vor dem Seitenwechsel noch eine viel versprechende Schussmöglichkeit, vergab aber deutlich (41.), so dass es mit dem 2:2 in die Kabinen ging.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Die Bochumer zeigten die bessere Spielanlage, doch die Kickers hielten weiter dagegen. Ronstadts Flanke traf Arne Feick am zweiten Pfosten nicht richtig (52.). Auf der anderen Seite vergab Milos Pantovic nach Raman Chibsahs Flanke die erneute Gäste-Führung (55.).

Zoller schlägt eiskalt zu

Die Partie wog hin und her. Niklas Hoffmann ersetzte Nzuzi Toko und feierte damit nach längerer Verletzungspause nicht nur sein Comeback, sondern gleichzeitig sein Zweitligadebüt (59.). Kurz darauf hatte Kopacz nach Munsys Ablage auf Feicks Einwurf die Chance zur Führung, doch sein Abschluss geriet zu zentral (67.). Besser machte es auf der anderen Seite dann Zoller, der nach Thomas Eisfelds langem Ball Giefer keine Chance ließ (73.). Erneut lagen die Gäste vorne. Aber die Rothosen, bei denen Florian Flecker für Dominic Baumann kam (74.) und Chris David für Daniel Hägele sein Pflichtspieldebüt für die Kickers feierte (80.), stemmten sich gegen die drohende Niederlage.

Feick mit den Chancen zum Ausgleich, aber Riemann ist zur Stelle

Vor allem Kapitän Feick hatte zweimal den verdienten Ausgleich auf dem Fuß. Zunächst wurde sein Schuss so abgefälscht, dass Riemann im Bochumer Kasten keine Probleme hatte zu parieren (79.). In der Nachspielzeit hielt der Gäste-Schlussmann allerdings stark, nachdem der FWK-Spielführer auf Munsys Ablage aus 15 Metern fulminant abgeschlossen hatte (90.+4).

Damit warten die Rothosen weiter auf den ersten Dreier in der 2. Bundesliga und fahren am kommenden Freitag, 6. November, zum Duell nach Heidenheim. Anstoß in der Voith-Arena ist dann um 18:30 Uhr. Die Bochumer halten hingegen den Kontakt zur Spitze und klettern auf Rang zwei. Nun gastiert am Samstag, 7. November, um 13:00 Uhr die SpVgg Greuther Fürth zum Spitzenspiel.

AUFSTELLUNG

Würzburg: Giefer – Ronstadt, Douglas, Dietz, Feick – Toko (59. Hoffmann) – Sontheimer, Kopacz, Hägele (80. David) – Baumann (73. Flecker), Munsy.