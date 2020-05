Würzburger Kickers veröffentlichen Mannschaftsfoto mit Corona-Abstand

Die 3. Liga steht kurz vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs – die Würzburger Kickers haben jetzt ein ganz besonderes Mannschaftsfoto aufgenommen, zu dem die nachfolgende Presse-Mitteilung verschickt wurde: Nicht nur ganz Fußball-Deutschland, sondern unsere ganze Republik wie fast die ganze Welt hat eine Situation erlebt und erlebt sie leider noch immer, wie wir sie alle noch nie erlebt haben und nie mehr erleben möchten. Wir sind uns unserer enormen Verantwortung und Vorbildfunktion bewusst, die wir mit dem Wiederbeginn der 3. Liga umsetzen müssen. Dieses Mannschaftsfoto, für uns ein Dokument der Zeitgeschichte, wird uns in unserer Kabine immer an die Punkte Verantwortung und Vorbildfunktion erinnern. Und uns vor allem auch vor jedem Spiel daran erinnern, wie viele Menschen in den letzten Wochen und Monaten über die Grenzen der Belastbarkeit gegangen sind, um anderen Menschen zu helfen und zu unterstützen. Wir haben aber auch alle miterleben dürfen, was es heißt, wenn man zusammenhält, füreinander da ist, sich an Regeln hält und auch Vertrauen in die handelnde Personen, wie unsere Bundesregierung und allen Mithelfern, hat. Wir werden als gesamter Verein FC Würzburger Kickers mit allergrößter Demut die Wiederaufnahme des Spielbetriebs angehen. Mit sportlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! Ihre FC Würzburger Kickers „EIN TEAM – TROTZ A-B-S-T-A-N-D“ Hintere Reihe von links: Patrick Sontheimer, Niklas Zulciak, Dominic Baumann, Dave Gnaase, Albion Vrenezi, Dominik Meisel. Stehend von links: Rosi Orner (Betreuerin), Fabio Kaufmann, Klaus Orner (Betreuer), Sebastian Schuppan, Norbert Mahler (Teammanager), Saliou Sané, Agnieszka Tobiasz-Kolodziej (Physiotherapeutin), Yassin Ibrahim, Max Pechtl (Physiotherapeut), Simon Rhein, Daniel Sauer (Vorstandsvorsitzender). Sitzend von links: Dominik Widemann, Philipp Kunz (Athletiktrainer), Daniel Hägele, Philipp Eckart (Videoanalyst), Leroy Kwadwo, Michael Schiele (Cheftrainer), Frank Ronstadt, Rainer Zietsch (Co-Trainer), Robert Herrmann, Robert Wulnikowski (Torwarttrainer). Hockend von links: Kevin Frisorger, Luca Pfeiffer, Johannes Kraus, Maximilian Breunig, Leon Bätge, Vincent Müller, Eric Verstappen, Luke Hemmerich, Niklas Hoffmann, Jonas David, Hendrik Hansen. Foto: Silvia Gralla/FWK