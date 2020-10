Würzburger Kickers verpflichten Offensivspieler Chris David

DER FC WÜRZBURGER KICKERS VERPFLICHTET OFFENSIVMANN CHRIS DAVID



Der FC Würzburger Kickers hat den ehemaligen niederländischen U-Nationalspieler Chris David verpflichtet.

Der 27-jährige Offensivspieler stand zuletzt bei Cape Town City FC unter Vertrag und kommt ablösefrei zu den Rothosen. Während seiner Jugendzeit beim FC Twente Enschede absolvierte der Linksfuß insgesamt 23 U-Länderspiele für die Niederlande.

„Chris hat bei uns bereits einige Einheiten mitgemacht und besticht durch seinen unbändigen Offensiv-Drang, seine Technik und Versiertheit. Er ist heiß auf die Bundesliga. Mit seiner internationalen Erfahrung ist er eine große Bereicherung für unsere Mannschaft“, freut sich FWK-Cheftrainer Marco Antwerpen auf den 27-Jährigen.

David spielte in den Niederlanden neben dem FC Twente Enschede bei den Go Ahead Eagles und beim FC Utrecht sowie in der Premier League beim FC Fulham. „Ich freue mich, wieder in Europa zu spielen und auf die Aufgabe hier in Würzburg. Deshalb bin ich dankbar, dass mir die Verantwortlichen ihr Vertrauen schenken“, so Chris David, der die Rückennummer 18 tragen wird.

Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer ist ebenfalls angetan vom offensiven Mittelfeldspieler: „Chris hat bei den Trainingseinheiten einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er brennt darauf, sich in der Bundesliga zu beweisen. Wir sind glücklich, solch einen Spieler – noch dazu ablösefrei – verpflichtet haben zu können.“.