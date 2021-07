Würzburger Kickers verpflichten Youngster Ryan Adigo

RYAN ADIGO HAT SICH EMPFOHLEN: YOUNGSTER UNTERSCHREIBT PROFIVERTRAG



Die Kickers haben Ryan Adigo verpflichtet. Der 20-Jährige trainierte seit einigen Woche mit der Mannschaft und hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. Die Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag war die logische Konsequenz.

„Ryan hat in den Einheiten und auch im Trainingslager einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er legte stets eine Top-Einstellung an den Tag, präsentierte sich charakterlich einwandfrei. Die Vertragsunterschrift war daher die logische Folge“, sagt Sebastian Schuppan, Vorstand Sport der Kickers, zur Verpflichtung des 20-Jährigen.

Adigo entstammt der Jugend des VfB Lübeck. Nach zwei Jahren beim Hamburger SV wechselte er zu Borussia Mönchengladbach, wo er mit 25 Einsätzen in der U17-Bundesliga West (acht Treffer) sowie 39 Partien in der U19-Bundesliga West (sechs Treffer) zu den Leistungsträgern gehörte. Sein Potenzial offenbarte er nun auch am Dallenberg. Der Mittelfeldspieler trainierte seit Beginn der Vorbereitung mit und stand in allen bisherigen Testspielen auf dem Spielfeld.

„Ryan ist ein talentierter, junger Spieler, in dem wir großes Potenzial sehen. Er hat uns in den vergangenen Wochen mit großem Engagement und einer enormen, sportlichen Entwicklung überzeugt. Wir freuen uns, dass er nun Teil der Mannschaft ist“, so Kickers-Cheftrainer Torsten Ziegner.

„Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen und bin davon überzeugt, dass ich bei den Kickers den nächsten Entwicklungsschritt, sowohl sportlich als auch menschlich, machen werde. Ich kann es kaum erwarten, dass es bald losgeht und freue mich auf die Zeit hier in Würzburg“, so Adigo, der bei den Mainfranken die Nummer 37 tragen wird.