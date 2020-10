Würzburger Kickers verzichten auf Einspruch wegen falscher Corona-Diagnosen

Der FC Würzburger Kickers verzichtet auf einen Einspruch gegen die Spielwertung der Begegnung beim Hamburger SV (1:3).

„Auch wenn die Vorbereitung durch die in der Nacht erhaltenen falschen Corona-Testungen sowie die Schnelltests am Spieltag für uns auf die Begegnung gegen den HSV alles andere als Bundesliga-like war, unser Defensivmann Douglas nicht spielen durfte sowie unsere beiden Co-Trainer Kurtulus Öztürk und Philipp Eckart nicht am Spieltag mitwirken konnten, hat sich der Verein dazu entschieden – auch im Sinne des gesamten Profi-Fußballs – auf einen Einspruch zu verzichten. Vor allem in der jetzigen Situation, nicht nur in unserem Land, würde ein Einspruch bzw. eine Klage nicht unseren Werten und der DNA unseres Vereins entsprechen“, so FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer, der jedoch festhalten möchte: „Nichtsdestotrotz, und hier vertrauen wir voll und ganz den Experten der DFL, wünschen wir uns eine vollumfängliche und lückenlose Aufklärung der Geschehnisse, um auch in Zukunft für den gesamten deutschen Profi-Fußball solche Ereignisse zu vermeiden und damit der Umgang dann entsprechend klar geregelt ist!“

Der FC Würzburger Kickers hat in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1:00 Uhr morgens die Ergebnisse der turnusmäßigen Covid-19 Testungen ins Team-Hotel in Hamburg übermittelt bekommen. Für den Spieler Douglas sowie für die beiden Co-Trainer Kurtulus Öztürk und Philipp Eckart wurden zunächst positive Ergebnisse seitens des Labors übermittelt. Die in Hamburg umgehend eingeleiteten Schnelltests am Samstagvormittag ergaben hingegen für alle Beteiligten (Mannschaft, Betreuer und Staff) ausschließlich negative Befunde. Aufgrund des hohen Verantwortungsbewusstseins für alle Beteiligten am Bundesliga-Spiel gegen beim HSV hat der FWK alle drei Akteure nicht nur aus dem Kader gestrichen, sondern in häusliche Quarantäne gesandt. Am Samstagabend erhielt der FWK seitens des Labors die Mitteilung, dass nunmehr doch alle Tests „falsch positiv“, also negativ, waren. Am gestrigen Sonntagvormittag nahmen alle drei Betroffenen – Douglas, Öztürk und Eckart – wieder am Mannschaftstraining teil.