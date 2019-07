Würzburger Kickers wollen gegen Großaspach nachlegen

Die Stadiontore am Dallenberg öffnen ebenso wie die Tageskassen für den Heimbereich sowie für den Gästebereich um 17:30 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Spielbeginn.

Dallenbergbad geöffnet: ÖPNV-Nutzung empfohlen

Die Eintrittskarte gilt drei Stunden vor und drei Stunden nach dem Spiel als Fahrschein im VVM-Gebiet. Die Straßenbahnen fahren wie gewohnt im 20-Minuten-Takt. Da die Parkmöglichkeiten rund um die FLYERALARM Arena aufgrund des geöffneten Dallenbergbads stark begrenzt sind, empfehlen die Kickers die Nutzung des ÖPNV und raten von einer Anfahrt mit dem PKW ab.

An allen Eingängen der FLYERALARM Arena werden verstärkte Sicherheits- und Taschenkontrollen durchgeführt. Die Kickers weisen darauf hin, dass es aus Sicherheitsgründen nicht gestattet ist, Rucksäcke oder Taschen, die größer als ein DIN-A4-Format sind, mit in die FLYERALARM Arena zu nehmen. Abgabemöglichkeiten sind nur in begrenzter Anzahl vorhanden, deshalb wird empfohlen, diese gar nicht erst mit ans Stadion zu nehmen.