Würzburger Kickers wollen in der Liga bei Spitzenreiter Unterhaching gewinnen

In der 3. Liga müssen die Würzburger Kickers am Wochenende auswärts bei Spitzenreiter Unterhaching antreten. Die Hausherren haben bisher 4 Siege und 2 Unentschieden – die Kickers haben nach den 3 Auftakt-Pleiten zuletzt ebenfalls dreimal in Folge in der Liga gewinnen können. Vielleicht hallt aber auch noch die bittere Pokalpleite in Schweinfurt nach, bei der die Kickers allerdings Protest eingelegt haben. Spielbeginn in Unterhaching ist am Sonntag um 14 Uhr.