Würzburger Kickers wollen in Halle Rückstand auf Platz 4 verkürzen

Die zweitbeste Defensive empfängt die drittbeste Offensive!

Eine Woche nach dem 3:2-Heimerfolg gegen den SC Preußen Münster führt der Weg des FC Würzburger Kickers an die Saale zum Halleschen FC. An diesem Samstag, 6. April, sind die Rothosen ab 14:00 Uhr im Erdgas Sportpark zu Gast.

Mit Ausnahme des jüngsten Auswärtsspiels bei der SG Sonnenhof Großaspach (1:2) lief es für den FWK in der Fremde in den vergangenen Wochen mehr als ordentlich. Vor dem Spiel in Aspach waren die Kickers sieben Partien in Folge auf des Gegners Platz unbesiegt. Und auch in Halle wollen die Rothosen wieder etwas Zählbares mit zurück an den Dallenberg nehmen, denn die Hausherren stehen auf Rang 4, der für die Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt.