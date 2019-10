Würzburger Kickers wollen in Jena ihre starke Form bestätigen

An diesem Sonntag, 20. Oktober, steht für den FC Würzburger Kickers der 12. Drittliga-Spieltag auf dem Programm. Der Weg der Mainfranken führt nach Thüringen zum FC Carl Zeiss Jena. Ab 14:00 Uhr werden die Rothosen im Ernst-Abbe-Sportfeld zu Gast sein. Dabei wollen die Rothosen an die erfolgreichen letzten Wochen anknüpfen. Vor der Länderspielpause konnten die Kickers vier ihrer jüngsten fünf Pflichtspiele für sich entscheiden. In der Heimtabelle konnte der FWK auf Platz drei klettern, nun sollen auch auswärts die nächsten Zähler folgen.