Würzburger Kickers wollen Serie beim KFC Uerdingen ausbauen

In der 3. Liga treten die Würzburger Kickers heute beim KFC Uerdingen an: während die Mannschaft von Trainer Michael Schiele in den letzten fünf Partien kein Spiel verloren hat (4 Siege/1 Unentschieden), ist der KFC im gleichen Zeitraum komplett sieglos geblieben: der ehemalige Aufstiegsfavorit ist nur noch Zwölfter – wohingegen die Kickers als Vierter mittendrin sind im Aufstiegsrennen. Anpfiff ist um 19 Uhr.