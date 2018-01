Würzburger NBBL-Team empfängt am Samstag den Spitzenreiter

Schwieriger könnte die Aufgabe beim sportlichen Start ins neue Jahr kaum sein: Das NBBL-Team der s.Oliver Würzburg Akademie hat am Samstag um 14:00 Uhr den ungeschlagenen Spitzenreiter der Hauptrunde drei zu Gast – mit gleich drei Akteuren, die eine Woche später im NBBL ALLSTAR Game in Göttingen für den Süden an den Start gehen werden.

Sieben Spiele, sieben Siege: Der Nürnberg Falcons BC dominiert bisher die Gruppe, in der die Unterfranken mit drei Siegen aus neun Partien auf dem siebten Rang liegen. Falcons-Headcoach Markus Lempetzeder wird die Auswahl des Südens beim ALLSTAR Game am 13. Januar zusammen mit Demond Greene vom FC Bayern München betreuen. Dazu kommen seine beiden Top-Spieler Matthew Meredith und Nils Haßfurther, die in dieser Saison in einer sehr ausgeglichen besetzten Nürnberger Mannschaft zusammen für knapp 30 Punkte pro Partie gut sind.

„Bei dieser Ausgangssituation sind die Rollen natürlich ganz klar verteilt: Der ungeschlagene Spitzenreiter kommt in unsere Halle, mit drei aktuellen NBBL-Allstars in seinen Reihen. Wir werden versuchen, unseren Heimvorteil zu nutzen und ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen“, sagt NBBL-TRainer Sören Zimmermann: „Wir wollen nach der Pause schnell wieder unseren Wettkampfrhythmus finden, gut zusammenspielen, hart verteidigen und den Ball schnell nach vorne bringen. Wir werden sehen, wie sehr wir den Tabellenführer damit ärgern können.“

Im Hinspiel gelang das ganz gut – in Nürnberg kassierten die Akademiker lediglich eine 68:79-Niederlage. Und an der Heimstärke gibt es bisher auch keine Zweifel: Alle drei Erfolge gelangen den Unterfranken in der Deutschhaus-Halle, darunter der klare 74:60-Erfolg gegen den Nachwuchs aus Bamberg.