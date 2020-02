Würzburger NBBL-Team geht mit Rückenwind in die Abstiegsrunde

Nur ganz am Ende mussten sie zittern: Im letzten Spiel der NBBL-Hauptrunde B Südost hat die s.Oliver Würzburg Akademie ihren ersten Saisonsieg eingefahren und geht mit entsprechendem Rückenwind in die Abstiegsrunde, die bereits an diesem Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Köln beginnt. Top-Scorer auf Würzburger Seite beim 74:73-Heimsieg gegen den TS Jahn München waren Lukas Roth (18 Punkte) und Adrian Worthy (17), die auch jeweils 11 Rebounds holten und damit ein „Double-Double“ auflegten.

„Es war wirklich ein gutes Spiel von uns. Die Trainingswoche hat sich auf dem Feld widergespiegelt, nachdem wir am Samstag schon unser Spiel in der Bayernliga gewonnen hatten“, betonte Headcoach Enrico Kufuor: „Der Sieg war nicht nur wichtig für die Moral, wir nehmen auch die beiden Punkte in die Abstiegsrunde mit.“

Vor allem in der Verteidigung überzeugten die Akademiker: In den ersten 37 Minuten ließen sie nur 57 Münchner Punkte zu, obwohl die Gäste aufgrund zahlreicher Würzburger Ballverluste insgesamt 23 Abschlüsse mehr aus dem Feld bekamen.