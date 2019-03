Würzburger NBBL-Team kämpft gegen München um den Klassenerhalt

PLAYDOWN-AUFTAKT AM SONNTAG UM 14 UHR



Die s.Oliver Würzburg Akademie startet vor eigenem Publikum in die Serie gegen TS Jahn München



Zwei Chancen hat das NBBL-Team von s.Oliver Würzburg, sich in den Playdowns die sportliche Qualifikation für die kommende Saison zu sichern, Trainer Sepehr Tarrah und seine Jungs wollen den Klassenerhalt aber auf jeden Fall in der ersten Runde klar machen: Am Sonntag um 14:00 Uhr haben sie zum Auftakt der Serie im Modus „Best of Three“ den TS Jahn München in der Sporthalle des Deutschhaus-Gymnasiums zu Gast.

Auf dem Papier sind die Akademiker der klare Favorit: Sie haben die Hauptrunde in der Gruppe 3 auf Platz fünf direkt hinter den vier Playoff-Teams abgeschlossen und sechs ihrer 16 Spiele gewonnen. Damit haben sie sich nicht nur den Heimvorteil in beiden Playdown-Runden, sondern auch einen vermeintlich leichteren Gegner gesichert. Der TS Jahn München beendete die Gruppe 4 mit nur einem Sieg aus 14 Spielen auf dem 8. und letzten Platz.

Sepehr Tarrah warnt trotz dieser eindeutig erscheinenden Ausgangsposition eindringlich davor, die Münchner als Gegner nicht ernst zu nehmen – unter anderem deshalb, weil er und sein Team vor einem Jahr selbst als Außenseiter in die erste Playdown-Runde starteten und die klar favorisierten Young Tigers Tübingen ausschalten konnten.

„Sie sind der weniger bekannte Verein aus München, haben aber in der stärksten der vier Gruppen gespielt und einige Spiele nur sehr knapp verloren. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen und müssen voll konzentriert sein“, so Tarrah: „Jahn München hat keinen Spieler, der herausragt, sie spielen aber gut im Kollektiv mit mehreren Spielern die punkten können. Es wird für uns darauf ankommen, als Team gut zu verteidigen und mit viel Energie und Kampf rauszukommen. Wir müssen ihnen zeigen, dass es für sie in unserer Halle nichts zu holen gibt. Und dann müssen wir im Angriff unsere Qualitäten zeigen und mit Selbstvertrauen spielen.“

Wer zuerst zwei Partien gewinnt, hat den Klassenerhalt in der Tasche. Das unterlegene Team erhält eine weitere Chance in der zweiten Playdownrunde. Spiel 2 der Serie findet am 7. April in München statt, ein eventuell drittes und entscheidendes Spiel am 14. April wieder in der DHG-Halle.