Würzburger Stadtderby in der U19 in der Flyeralarm Arena

Am Samstag, 02. Oktober um 13:00 Uhr ist es so weit! Die U19 der Kickers empfängt den langjährigen Stadtrivalen vom Würzburger FV – und das auch noch am Dalle! Um dem Traditionsderby gerecht zu werden, findet das Spiel extra in der FLYERALARM Arena statt. So können noch mehr Fans die U19 unterstützen und zum Derbysieg anfeuern. Tickets gibt es an der Tageskasse für fünf Euro. Das Stadion öffnet um 12:30 Uhr.

Die beiden Mannschaften treffen in der Bayernliga Nord aufeinander. Einen extra Ansporn bietet die Tabellensituation. Aktuell ist der WFV im Tableau noch vor dem FWK platziert, mit einem Sieg können die Kickers aber den vom Christian Breunig trainierten Würzburger FV hinter sich lassen. Mit sechs Punkten aus drei Spielen belegt die Mannschaft von Dominik Lang gerade den 5. Platz. Der Würzburger FV steht mit sieben Punkten aus vier Spielen auf dem 3. Platz in der Liga.

Nach der knappen Niederlage im ersten Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg gab es in der Folge zwei bärenstarke Auftritte der U19. Mit 10:3 Toren sicherten sich die Jungs zwei Siege und bauten ihre gute Torbilanz aus. Gegen die Rivalen vom WFV soll jetzt der nächste Sieg folgen. Hoffentlich mit einem Torspektakel wie in den vergangenen Partien. Also lasst Euch die Partie auf keinen Fall entgehen und feuert unsere U19 im Derby gegen den WFV an!