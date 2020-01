Würzburger Stadtmeisterschaften im Hallenfußball stehen an

Am Sonntag finden die Würzburger Stadtmeisterschaften im Hallenfußball statt. Erstmals werden sich zwei Vereine (der Würzburger FV und der ETSV Würzburg) die Gastgeberrolle teilen, zudem wird das Turnier in seiner 38. Ausgabe an einem statt wie bisher üblich an zwei Tagen ausgetragen.

Los geht es um neun Uhr mit der Partie des WFV gegen den SV Oberdürrbach, das Endspiel ist für 21 Uhr geplant.

Gruppe A:

Würzburger FV

SV Oberdürrbach

TSV Rottenbauer

SB Versbach

FC Würzburger Kickers II

ETSV Würzburg

FT Würzburg

SV Heidingsfeld

Gruppe B

TSV Lengfeld

Soccerclub Würzburg

DJK Würzburg

SC Lindleinsmühle

TV Würzburg

Gehörlosen SV

TSV Grombühl

Halbfinale 1:

Platz 1 Gruppe A – Platz 2 Gruppe B

Halbfinale 2:

Platz 1 Gruppe B – Platz 2 Gruppe A

Finale:

Gewinner Halbfinale 1 – Gewinner Halbfinale 2