Würzburgs JBBL-Team gewinnt auch zweites Heimspiel

JBBL: STARKE OFFENSIVE BRINGT DEN ZWEITEN HEIMSIEG

Eine Woche nach dem 104:87-Erfolg gegen Rhein-Neckar hat die JBBL-Mannschaft auch ihr zweites Heimspiel dank einer starken Offensiv-Ausbeute gewonnen: Mit Dejan Lukac (31 Punkte), Janka Timoschenko (19), Jonas Zilinskas (18), Mika Kröner (12) und Marius Erdinger (11) punkteten beim 98:92-Heimsieg gegen Speyer gleich fünf Spieler zweistellig.

Den Grundstein für den Erfolg legten die Akademiker in der ersten Halbzeit, die sie mit 51:45 für sich entscheiden konnten. Nach der Pause konnten die Gäste aus Speyer vor allem dank der Treffsicherheit von Antonio Skowron (34 Punkte/5 Dreier) zwar noch einmal in Führung gehen, am Ende setzten sich aber die Gastgeber durch, weil sie im Angriff mehr Optionen zur Verfügung hatten.

Mit den beiden Siegen war JBBL-Headcoach Jan Schroeder zufrieden, nicht aber mit der Art und Weise, wie sie zustande kamen: „Wir haben in beiden Spielen defensiv nicht das abgerufen, was wir eigentlich abrufen wollen. Immerhin haben wir heute deutlich weniger Ballverluste produziert als letzte Woche“, sagte er nach der Partie gegen Speyer: „Wir hatten jetzt zweimal das Glück, dass die Spieler, die den Unterschied ausgemacht haben, auf unserer Seite waren. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die in der Verteidigung noch an vielen Dingen arbeiten muss.“

Weiter geht es für die Würzburger U16 in der JBBL-Vorrundengruppe 6 am kommenden Sonntag um 11:00 Uhr mit dem ersten Auswärtsspiel in Hanau.

SOW AKADEMIE – BIS BASKETS SPEYER 98:92 (22:26, 29:19, 22:25, 25:22)

Für Würzburg spielten:

Dejan Lukac 31/1 (7 Rebounds), Janka Timoschenko 19/2 (7 Rebounds), Jonas Zilinskas 18 (12 Rebounds/3 Steals), Mika Kröner 12, Marius Erdinger 11/1, Fynn Kagerer 6, Justus Knapp 1, Valentin Heyn, Kai Kromer, Louis Klee.