Yonatan Dayan wechselt von Gummersbach zu den Rimparer Wölfen

Yonatan Dayan kam im Alter von 17 Jahren aus seiner Heimat Israel zum VfL Gummersbach und machte dort eine enorme Entwicklung. 2018 wurde Dayan schließlich mit einem Profivertrag für die 1. Bundesliga ausgestattet. „Er hat in der letzten Saison zu den mit Abstand besten Spielern der A-Jugend Bundesliga gezählt“, attestierte ihm damals auf der Vereinswebseite der VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler. Der Israeli bringt nun seine Bundesligaerfahrung mit ins Wolfsrevier, was nun den Wölfe-Geschäftsführer Roland Sauer glücklich stimmt: „Wir freuen uns, mit Yonatan einen sympathischen und motivierten jungen Spieler für unser Projekt gewonnen zu haben. Yonatan hat, trotz seines jungen Alters, bereits einige Erstligaeinsätze beim VfL Gummersbach vorzuweisen.“ In der Saison 2018/19 stand er bereits bei 27 von 34 Spielen des VfL im Bundesligakader.