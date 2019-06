Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag in Würzburg einen Schriftzug auf einer Glasscheibe des Congress Centrum angebracht. Der Täter brachte die Schrift am Gebäude am Kranenkai vermutlich zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:15 Uhr, an. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe im dreistelligen Bereich. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Würzburg.