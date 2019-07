Zeugen gesucht – zwei Männer verletzt

Zu einem Schlagabtausch zwischen zwei Gruppen kam es am Freitagabend, gegen 23:15 Uhr, auf dem Festgelände des Kiliani Volksfestes in der Nähe des Festzeltes.

Während der Prügelei wurde ein 24-Jähriger leicht verletzt. Daraufhin wurde der Tatverdächtige des ersten Angriffs, ein 32-Jähriger, von einem bislang unbekannten Mann im Bereich des Festzelts ebenfalls angegriffen und geschlagen. Der Täter flüchtete unerkannt.

Zeugen werden daher gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.