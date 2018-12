Zeugensuche nach Vandalismus – Außenspiegel an 18 Fahrzeugen beschädigt

Am Sonntagmorgen haben bislang unbekannte Täter insgesamt 18 geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zwischen 05:15 Uhr und 05:45 wurde in Würzburg in der Schiestl- bzw. Rimparer Straße gegen die Außenspiegel geschlagen oder getreten. An mindestens vier Pkws entstand gesichert ein Sachschaden, bei den anderen Fahrzeugen muss das noch überprüft werden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzten.