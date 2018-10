Zimmerbrand – Polizei rettet verletzten Bewohner ins Freie

WÜRZBURG / ZELLERAU. Am Montagmorgen ist in einem Zimmer eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei rettete einen verletzten Bewohner ins Freie. Er war ansprechbar und kam mit einem Rettungswagen in ein Würzburger Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Gegen 07.00 Uhr wurde ein Brand in der Haafstraße gemeldet. Bei Eintreffen an dem stark rauchenden Einfamilienhaus gab eine Bewohnerin an, dass sich ihr Sohn noch in dem Gebäude aufhalten würde. Die Polizisten konnten den 49-Jährigen kurz darauf im Flur liegend ausfindig machen und ins Freie retten. Der Mann hatte augenscheinlich mittelschwere Brandverletzungen davongetragen. Er kam nach einer Erstversorgung in eine Klinik.

In dem Gebäude entstand durch das Feuer ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro belaufen dürfte. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen