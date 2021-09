Zukunft der Impfzentren – Wie geht es weiter?

Vielfältiges Impfangebot

Beim Arzt, im Betrieb, im Bus, über ein mobiles Team, auf dem Supermarkt-Parkplatz oder im Rahmen einer anderen Sonderaktion – mittlerweile gibt es für Impfwillige zahlreiche Möglichkeiten, sich den Piks abzuholen. Vor einigen Monaten sah das noch anders aus, da spielten die Impfzentren der Städte und Landkreise eine große Rolle – nun wird es einige Veränderungen geben. Grund dafür ist auch eine Vorgabe der Bayerischen, wonach die Impfzentren ab Oktober in einer deutlich verkleinerten Version weiterbetrieben werden sollen.

Umsetzung der Impfzentren

Die Impfzentren für Stadt und Landkreis Würzburg auf der Talavera und in Giebelstadt schließen Ende September – dort sollen dann sechs bis zehn mobile Impfteams unterwegs sein, die in Abstimmung mit den Hausärzten auch Auffrischungsimpfungen verabreichen. Im Landkreis Schweinfurt haben die beiden festen Impfstellen in der Turnhalle Werneck und der Stadthalle Gerolzhofen bereits am 31. August ihren Betrieb beendet, das Impfzentrum in Schweinfurt bleibt bestehen. Das Impfzentrum des Landkreises Main-Spessart befindet sich derzeit noch in der Spessarttorhalle in Lohr am Main, zum 1. Oktober zieht es in das Krankenhaus in Marktheidenfeld und damit in kleinere Räumlichkeiten um. Das Impfzentrum in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) schließt zum 30. September. Alle anderen Impfzentren bleiben vorerst bestehen – allerdings mit eventuell reduzierten Kapazitäten und Öffnungszeiten.