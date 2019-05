Zusammenstoß von zwei Radfahrern – Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Am Donnerstagnachmittag kam es in Höchberg im Landkreis Würzburg zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Auf dem Radweg in der Heidelberger Straße stießen eine 14-Jährige und eine ältere Frau zusammen. Die Schülerin erlitt bei ihrem Sturz mehrere Verletzungen. Die ältere Dame blieb kurz stehen, setzte dann jedoch ihre Fahrt fort. Das Mädchen musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei ermittelt nun aufgrund von Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Die bislang unbekannte Frau trug dunkle Kleidung und war circa 65 Jahre alt.