Zwei Motorroller beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Zwei Motorroller wurden in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch in der St.-Rochus-Straße in Versbach beschädigt. Die Besitzer stellten ihre Kleinkrafträder um 18 Uhr im Bereich zwischen den Einmündungen Frankenstraße und Untere Heerbergstraße ab. Als sie am folgenden Tag um 15 Uhr zurückkamen, fehlte bei einem Fahrzeug ein Außenspiegel, bei dem anderen wurden beide Spiegel entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Polizei Würzburg-Stadt melden.