Zwei Schwerverletzte und ein Verletzter bei A3-Unfall

THEILHEIM/Lkrs. Würzburg: Am Freitagnachmittag kam es auf der A 3 kurz nach dem Biebelrieder Kreuz in Richtung Frankfurt zu einem Unfall bei einem Überholmanöver. Ein Mitfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Unfallverursacher, sowie ein weiterer Beteiligter trugen glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Den Sachschaden schätzen die Beamten der Autobahnpolizei auf mehr als 60.000 Euro.

Ein 44-jähriger BMW-Fahrer übersah beim Überholen eines LKW einen auf der mittleren Fahrspur fahrenden PKW. Dieser musste auf den linken der drei Fahrstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auf der ganz linken Spur befand sich allerdings ebenfalls ein Pkw. Diese beiden Fahrzeuge streiften sich und der PKW auf der linken Spur geriet ins Schleudern. Dabei stieß dieser mit dem BMW des Unfallverursachers, sowie mit dem überholten LKW zusammen.

In Folge des Unfalls kam es zu einer Vollsperrung der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt für ca. 2 Stunden und bedingt dadurch zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehren Rottendorf und Biebelried waren vor Ort und banden auslaufende Betriebsflüssigkeiten. Ebenfalls im Einsatz war die Autobahnmeisterei Kist.