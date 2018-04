Zweiter Brand in Hochhaus binnen 24 Stunden

Ein unruhiger Sonntag (29.04.2018) liegt hinter den Bewohnern eines Hochhauses in der Mergentheimer Straße 120 in Würzburg-Heidingsfeld. Nachdem sie diese Nacht gegen 3:30 Uhr aufgrund eines brennenden Kellers aus dem Schlaf gerissen wurden (wir berichteten), wurden sie am Nachmittag erneut aufgeschreckt. Dieses Mal hatte eine Küche im 3. Stock Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen.

Es war damit der sechste Brand in diesem Gebäude im laufenden Jahr. Jedoch gehen die Ermittler derzeit nicht davon aus, dass das jetzige Feuer auf das Konto eines Brandstifters geht, der die fünf vorangegangenen Feuer gelegt hat.

Bild: NEWS 5/ DESK