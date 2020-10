Zweitliga-Spiel der Rimparer Wölfe in Fürstenfeldbruck musste abgesagt werden

Am Samstag Morgen kam die endgültige Nachricht. Spieler des Gegners aus Fürstenfeldbruck scheinen sich mit dem Virus infiziert zu haben und der restliche Teil der Mannschaft befindet sich in Quarantäne. Die Spielabsage ist nur die logische Konsequenz.

Jedem war klar, dass es wohl oder übel jeden Klub erwischen kann. Vielleicht nicht so früh in der Saison, jedoch früher oder später war das Szenario kaum auszuschließen: Spieler des heutigen Gastgebers haben sich mit dem Virus angesteckt womit ohne Diskussion der Spieltag – zumindest für die Wölfe – verschoben werden muss. Vom Wolfsrudel selbst waren alle Tests diese Woche negativ und keiner der Spieler ist in Quarantäne. Dass so kurzfristig reagiert werden konnte zeigt einerseits, dass die Schutzmechanismen der HBL greifen und zum anderen, wie ernst die Situation ist. Wann das Spiel nachgeholt werden kann, ist bisher noch nicht geklärt.