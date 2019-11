Zweitliga-Spitzenreiter Qool Sharks Würzburg will in Weiterstadt gewinnen

Basketball 2. DBBL: SG Weiterstadt – QOOL SHARKS Würzburg (So., 16:00 Uhr)

Am 8.Spieltag der Saison 2019/20 reisen die QOOL SHARKS zum wichtigen Auswärtsspiel ins südhessische Weiterstadt. Die Gastgeber sind mit zwei Siegen aus sechs Spielen durchwachsen in die Saison gestartet. Weiterstadt baut in erster Linie auf ihre sehr ausgeglichene Starting Five, in der alle Akteurinnen mindestens 32 Minuten pro Spiel auf dem Feld stehen. Statistisch hervorzuheben sind vor allem die Kanadierin Kayley Kilpatrick, die als mobile Centerspielerin mit 20,5 Punkten pro Spiel und 10,0 Rebounds zu den absoluten Top-Spielerinnen der Liga zu zählen ist. Dazu kommt der erfahrene Guard Christina Krick mit 19,8 PPG und einer sehr guten 3er-Quote von 43%.

Wieder einmal wird es vor allem auf die Verteidigung der Qool Sharks ankommen, um die weiße Weste ohne Niederlage auch im siebten Saisonspiel aufrecht zu erhalten. Da es am Sonntag zu zeitlichen Überschneidungen mit der WNBL und der zweiten Damenmannschaft kommt, ist aktuell noch unklar mit welchem Kader der aktuelle Tabellenführer aus Würzburg in Weiterstadt antreten wird.