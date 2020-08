Zweitliga-Termine der Würzburger Kickers stehen fest

SPIELTAGE 1 BIS 8 ZEITGENAU TERMINIERT: KICKERS STARTEN AM 19. SEPTEMBER IN DIE ZWEITLIGA-SAISON Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage eins bis acht der Zweitliga-Saison 2020/21 zeitgenau terminiert: Der FC Würzburger Kickers startet am Samstag, 19. September, 13:00 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue in die neue Spielzeit. Exakt eine Woche später (26. September) steht bei Fortuna Düsseldorf das erste Auswärtsspiel auf dem Programm. Insgesamt haben die Rothosen an den ersten acht Spieltagen vier Duelle an einem Sonntag, drei Partien an einem Samstag und ein Match am Freitagabend. Unter Flutlicht geht es am 6. November um 18:30 Uhr zum 1. FC Heidenheim. Alle Begegnungen auf einem Blick: