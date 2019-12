Zwillinge laufen beim Würzburger iWelt-Marathon kostenlos

Zu seinem 20. Jubiläum am 10. Mai 2020 hat sich der iWelt-Marathon Würzburg ein besonderes Geschenk für sportliche Zwillingspaare ausgedacht: Zwillingsbrüder oder -schwestern können sich im Rahmen des Staffelmarathons die Marathondistanz aufteilen – und das völlig kostenlos.

Und so funktioniert’s: Der erste Starter läuft rund 20 Kilometer. An der Wechselstation des Staffelmarathons in der Nähe des Doms übergibt er an seinen Bruder oder seine Schwester. Der „zweite Zwilling“ geht dann in die zweite Runde und läuft schließlich ins Ziel

Anmeldungen für den kostenlosen Zwillingsmarathon sind per E-Mail an zwilling@wuerzurg-marathon.de möglich. Zur Legitimation bitte Fotos der beiden Ausweise anhängen. Übrigens: Unter www.wuerzburg-marathon.de können sich selbstverständlich auch schon Einzelläufer für den Jubiläumsmarathon und die verschiedenen Unterdistanzen anmelden. Auch für den normalen Staffelmarathon, bei dem sich sechs Läuferinnen oder Läufer die 42,195 Kilometer teilen, sind bereits Onlinemeldungen möglich.